В полиции заявили, что стрелок из Лас-Вегаса готовил другие атаки

MIGnews.com.ua

Стрелок Стивен Пэддок, который убил 59 человек на кантри-фестивале в Лас-Вегасе, планировал другие атаки, пишет Associated Press.

По полученным данным, о подготовке убийцей других атак стало известно во время проведения следственных действий. В частности, правоохранители выяснили, что в августе этого года Пэддок арендовал комнату в чикагском отеле, окна которой выходили на сцену музыкального фестиваля Lollapalooza, а в конце сентября он же арендовал номер в одном из районов Лас-Вегаса - также с видом на сцену фестиваля.

Кроме того, есть информация, что Пэддока подозревают в намерении подорвать автомобиль.