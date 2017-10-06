В полиции заявили, что стрелок из Лас-Вегаса готовил другие атаки

Стрелок Стивен Пэддок, который убил 59 человек на кантри-фестивале в Лас-Вегасе, планировал другие атаки, пишет Associated Press.
По полученным данным, о подготовке убийцей других атак стало известно во время проведения следственных действий. В частности, правоохранители выяснили, что в августе этого года Пэддок арендовал комнату в чикагском отеле, окна которой выходили на сцену музыкального фестиваля Lollapalooza, а в конце сентября он же арендовал номер в одном из районов Лас-Вегаса - также с видом на сцену фестиваля.
Кроме того, есть информация, что Пэддока подозревают в намерении подорвать автомобиль.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в Лас-Вегасе в южной части города возле гостиничного комплекса произошла стрельба, в результате чего погибли 59 человек и еще 525 получили ранения. Через некотрое время стало известно, что огонь открыли из гостинничного номера. Стрелком оказался 64-летний Стивен Крейг Пэддок, который позже совершил самоубийство. Он открыл огонь по людям, которые пришли на музыкальный фестиваль.