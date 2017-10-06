В Нижнем Новгороде взорвался нефтеперерабатывающий завод: есть жертвы

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В пятницу, 6 октября, возле российского города Нижний Новгород взорвался нефтеперерабатывающий завод "Лукойла", в результате чего погибло не менее четырех человек, сообщает УНИАН .

По данным источника, пожар начался во время ремонтных работ в резервуаре.

Стоит отметить, что свидетели описывали огромный столб огня, который достигал 50 метров в высоту.

По версии следствия, пожар начался во время ремонтных работ в резервуаре. Потушили его за несколько часов.