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В Нижнем Новгороде взорвался нефтеперерабатывающий завод: есть жертвы
06.10.2017 09:56

В Нижнем Новгороде взорвался нефтеперерабатывающий завод: есть жертвы  Фоторепортаж  Видеорепортаж

В пятницу, 6 октября, возле российского города Нижний Новгород взорвался нефтеперерабатывающий завод "Лукойла", в результате чего погибло не менее четырех человек, сообщает УНИАН.

По данным источника, пожар начался во время ремонтных работ в резервуаре.

Стоит отметить, что свидетели описывали огромный столб огня, который достигал 50 метров в высоту.

По версии следствия, пожар начался во время ремонтных работ в резервуаре. Потушили его за несколько часов.

Как сообщал MIGnews.com.ua, в Кривом Роге Днепропетровской области произошел пожар, вследствие которого погиб девятилетний ребенок и еще два человека получили травмы. Две жительницы квартиры выпрыгнули с балкона, чтобы спастись от огня. Правоохранители выясняют причины и обстоятельства возгорания.

Теги материала: ФОТО, ВИДЕО, Россия, нефтеперерабатывающий, завод, взрыв, жертвы
Новости СМИ2
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