В Нижнем Новгороде взорвался нефтеперерабатывающий завод: есть жертвы

В пятницу, 6 октября, возле российского города Нижний Новгород взорвался нефтеперерабатывающий завод "Лукойла", в результате чего погибло не менее четырех человек, сообщает УНИАН.
По данным источника, пожар начался во время ремонтных работ в резервуаре.
Стоит отметить, что свидетели описывали огромный столб огня, который достигал 50 метров в высоту.
По версии следствия, пожар начался во время ремонтных работ в резервуаре. Потушили его за несколько часов.
Как сообщал MIGnews.com.ua, в Кривом Роге Днепропетровской области произошел пожар, вследствие которого погиб девятилетний ребенок и еще два человека получили травмы. Две жительницы квартиры выпрыгнули с балкона, чтобы спастись от огня. Правоохранители выясняют причины и обстоятельства возгорания.