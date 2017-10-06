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В Украине почти 200 населенных пунктов из-за непогоды остались без света
06.10.2017 09:46

В Украине почти 200 населенных пунктов из-за непогоды остались без света

Непогода стала причиной отсутствия электроэнергии в 195 населенных пунктах в семи областях Украины. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

По данным спасателей, электричества нет в следующих областях:

- в Ивано-Франковской области обесточены 48 населенных пункта;

- во Львовской области - 44 населенных пункта;

- в Волынской области - 42 населенных пункта;  

- в Ровенской области - 23 населенных пункта;

- в Закарпатской области - 18 населенных пункта;

- в Тернопольской области - 17 населенных пункта;

- в Черновицкой области - 3 населенных пункта.

"К восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены 43 бригады облэнерго (43 единицы техники и 135 человек)", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в некоторых областях из-за неблагоприятных погодных условий произошло падение деревьев. В частности, в Львовской области упали около 18 деревьев. А в Жовковском районе, в городе Рава-Русская, была частично повреждена кровля пятиэтажного жилого дома.

"По состоянию на 07:00 6 октября поваленные деревья убраны, проезжие части дорог расчищено. К ликвидации последствий сложных погодных условий привлекались подразделения ГСЧС - 46 человек личного состава, 14 единиц техники", - сообщили в ГСЧС.

Как сообщал MIGnews.com.uа, в пятницу, 6 октября, почти на всей территории Украины ожидается сильный ветер.

Теги материала: ГСЧС, спасатели, непогода, элетроэнергия
Новости СМИ2
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