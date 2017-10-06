ДТП с автобусом Нацгвардии: стало известно о состоянии пострадавших

MIGnews.com.ua

Двое пострадавших в результате дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса Национальной гвардии пребывают в реанимации в тяжелом состоянии. Об этом сообщил пресс-секретарь командующего Нацгвардии Вадим Голуб, сообщает 112 Украина .

По словам представителя Нацгвардии, несмотря на тяжелое состояние пострадавших их жизни ничего не угрожает.

"Сейчас семь военнослужащих до сих пор находятся в лечебных учреждениях, двое из них в тяжелом состоянии в реанимации, остальные военных получили травмы средней тяжести. Сейчас врачи делают все возможное, чтобы сохранить и спасти их здоровья. Военные, которые сейчас находятся в реанимации, в стабильно тяжелом состоянии. Врачи работают над тем, чтобы их здоровье улучшилось", - заявил Голуб.