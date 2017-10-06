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ДТП с автобусом Нацгвардии: стало известно о состоянии пострадавших
06.10.2017 09:34

ДТП с автобусом Нацгвардии: стало известно о состоянии пострадавших

Двое пострадавших в результате дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса Национальной гвардии пребывают в реанимации в тяжелом состоянии. Об этом сообщил пресс-секретарь командующего Нацгвардии Вадим Голуб, сообщает 112 Украина.

По словам представителя Нацгвардии, несмотря на тяжелое состояние пострадавших их жизни ничего не угрожает.

"Сейчас семь военнослужащих до сих пор находятся в лечебных учреждениях, двое из них в тяжелом состоянии в реанимации, остальные военных получили травмы средней тяжести. Сейчас врачи делают все возможное, чтобы сохранить и спасти их здоровья. Военные, которые сейчас находятся в реанимации, в стабильно тяжелом состоянии. Врачи работают над тем, чтобы их здоровье улучшилось", - заявил Голуб.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в четверг, 5 октября, в Киевской области столкнулись два автобуса, одын из которых принадлежал Национальной гвардии Украины. В результате аварии погиб один человек и еще восемь получили ранения различной степени тяжести

Теги материала: Нацгвардия, ДТП, пострадавшие, реанимация
Новости СМИ2
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