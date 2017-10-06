Штаб АТО: За минувшие сутки боевики 24 раза нарушили перемирие

За прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования совершили 24 обстрела позиций ВСУ, на 17 из которых украинские военные жестко отвечали врагу из оружия незапрещенного мирными договоренностями. Об этом сообщает пресс-центр АТО н своей странице в Facebook.
На донецком направлении российско-оккупационные группировки дважды из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов обстреляли украинские позиции вблизи Майорска, Авдеевки, Опытного. Из этого же оружия оккупанты открывали огонь на подступах к шахте Бутовка. А вблизи Зайцевого применяли вооружение БМП.
На луганском направлении пророссийские наемники дважды били из минометов калибра 82 миллиметра по защитникам Лобачевого. А из противотанковых гранатометов и стрелкового оружия обстреляли опорные пункты сил АТО возле Станицы Луганской, Валуйского, Крымского.
На приморском направлении под огонь вражеских гранатометов и крупнокалиберных пулеметов попали наши позиции возле Широкино, Павлополя и Водяного. А неподалеку Березового кроме гранатометов и крупнокалиберных пулеметов противник применял вооружение БМП.
Как сообщал MIGnews.com.ua, 4 октября, в Киеве появился новый памятник добровольцам АТО. Монумент находится на территории Деснянского района.