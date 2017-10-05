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Под Днепром полиция задержала КамАЗ, заполненный боеприпасами
05.10.2017 20:55

Под Днепром полиция задержала КамАЗ, заполненный боеприпасами  Фоторепортаж

На территории Днепропетровской области в рамках проверки на стационарном посту был задержан грузовой автомобиль с боеприпасами. Об инциденте сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

По словам полицейских, на территории стационарного поста в селе Николаевка Пешотравенского района сотрудники полиции и  Службы безопасности Украины остановили автомобиль марки "Камаз" с целью проверки. Во время проведения осмотра машины в ее кузове было найдено большое количество ящиков с патронами, а также гранатами с запалами.

"Во время остановки автомобиля документов на груз водитель не предоставил. Для выяснения всех обстоятельств дела на место происшествия выехала следственно-оперативная группа полиции", - уточнили в полицейской пресс-службе.

Как сообщал MIGnews.com.ua, сотрудники правоохранительных органов Киева задержали в метрополитене молодого человека, который перевозил боеприпасы. Его остановили на станции метро "Житомирская" и обнаружили в его рюкзаке две гранаты РГД-5 и два запала к ним. 

Теги материала: боеприпасы, граната, Национальная полиция, полиция, задержание, изъятие
Новости СМИ2
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