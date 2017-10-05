Под Днепром полиция задержала КамАЗ, заполненный боеприпасами

На территории Днепропетровской области в рамках проверки на стационарном посту был задержан грузовой автомобиль с боеприпасами. Об инциденте сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.
По словам полицейских, на территории стационарного поста в селе Николаевка Пешотравенского района сотрудники полиции и Службы безопасности Украины остановили автомобиль марки "Камаз" с целью проверки. Во время проведения осмотра машины в ее кузове было найдено большое количество ящиков с патронами, а также гранатами с запалами.
"Во время остановки автомобиля документов на груз водитель не предоставил. Для выяснения всех обстоятельств дела на место происшествия выехала следственно-оперативная группа полиции", - уточнили в полицейской пресс-службе.
Как сообщал MIGnews.com.ua, сотрудники правоохранительных органов Киева задержали в метрополитене молодого человека, который перевозил боеприпасы. Его остановили на станции метро "Житомирская" и обнаружили в его рюкзаке две гранаты РГД-5 и два запала к ним.