Под Днепром полиция задержала КамАЗ, заполненный боеприпасами

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На территории Днепропетровской области в рамках проверки на стационарном посту был задержан грузовой автомобиль с боеприпасами. Об инциденте сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

По словам полицейских, на территории стационарного поста в селе Николаевка Пешотравенского района сотрудники полиции и Службы безопасности Украины остановили автомобиль марки "Камаз" с целью проверки. Во время проведения осмотра машины в ее кузове было найдено большое количество ящиков с патронами, а также гранатами с запалами.

"Во время остановки автомобиля документов на груз водитель не предоставил. Для выяснения всех обстоятельств дела на место происшествия выехала следственно-оперативная группа полиции", - уточнили в полицейской пресс-службе.