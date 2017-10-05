В Киевской области пьяный водитель врезался в маршрутку, есть жертвы

MIGnews.com.ua

Под Киевом водитель, пребывающий за рулем автомобиля фирмы "Opel" на номерах литовской регистрации, въехал в маршрутное такси на узкой дороге. О происшествии сообщает страница ДТП.Киев на своей странице в социальной сети Facebook.

Согласно информации сообщества, водитель легкового автомобиля пребывал в нетрезвом состоянии и, судя по отсутствию характерных следов от шин, она не совершал попыток затормозить перед столкновением автомобилей.

При этом свидетели утверждают, что водитель маршрутного такси не превышал скорость в более, чем 5 километров в час и перед столкновением пытался избежать аварии.

Вследствие дорожно-транспортного происшествия скончался водитель легковушки, а также двое пассажиров. На место аварии прибыли представители ГСЧС чтобы изъять тела. Устанавливаются подробности.