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В Киевской области пьяный водитель врезался в маршрутку, есть жертвы
05.10.2017 19:58

В Киевской области пьяный водитель врезался в маршрутку, есть жертвы  Фоторепортаж

Под Киевом водитель, пребывающий за рулем автомобиля фирмы "Opel" на номерах литовской регистрации, въехал в маршрутное такси на узкой дороге. О происшествии сообщает страница ДТП.Киев на своей странице в социальной сети Facebook.

Согласно информации сообщества, водитель легкового автомобиля пребывал в нетрезвом состоянии и, судя по отсутствию характерных следов от шин, она не совершал попыток затормозить перед столкновением автомобилей.

При этом свидетели утверждают, что водитель маршрутного такси не превышал скорость в более, чем 5 километров в час и перед столкновением пытался избежать аварии.

Вследствие дорожно-транспортного происшествия скончался водитель легковушки, а также двое пассажиров. На место аварии прибыли представители ГСЧС чтобы изъять тела. Устанавливаются подробности.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, неизвестный мужчина, выехав на автомобиле из парковки Кабмина, стал виновником дорожно-транспортного происшествия, после чего повредил клумбу, сооруженную около Дома правительства в центре столицы Украины.  

Теги материала: авария, ДТП, смерть, фото, труп, трупы, Киев
Новости СМИ2
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