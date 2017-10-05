Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Происшествия
Штаб АТО: Боевики проявили наибольшую активность на донецком направлении
05.10.2017 19:21

Штаб АТО: Боевики проявили наибольшую активность на донецком направлении

В четверг, 5 октября, представители незаконных вооруженных формирований продолжили обстреливать позиции украинских военных в зоне проведения АТО. О соответствующем факте сообщил пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

"В течение сегодняшнего дня обстановка в районе проведения АТО не претерпела существенных изменений. Противник продолжал единичные обстрелы наших позиций, в основном, на Донецком направлении", - отметили  в штабе АТО.

Так, боевики применили противотанковый гранатомет и стрелковое оружие для обстрела украинских позиций вблизи Зайцево. Кроме того, враг обстрелял из БМП позиции украинских военных неподалеку Песков и из пулемета возле Майорска.

В это же время, на приморском направлении ближе к 11:00 боевики из гранатометов различных видов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия открывали огонь в сторону опорных пунктов в окрестностях Березового.

В общем, с полуночи боевики четыре раза нарушил перемирие, ни один представитель ВСУ не пострадал.

Как сообщал MIGnews.com.ua,  4 октября, в Киеве появился новый памятник добровольцам АТО. Монумент находится на территории Деснянского района.

Теги материала: обстрел, АТО, происшествие, БМП, вооружение
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [0] всего оценили 0
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Штаб АТО: За минувшие сутки двое украинских военных получили ранения
Важное
Штаб АТО: За минувшие сутки двое украинских военных получили ранения
Британский певец 15 лет назад предсказал трагические события в Лас-Вегасе
Важное
Британский певец 15 лет назад предсказал трагические события в Лас-Вегасе  Видеорепортаж
Штаб: Боевики обстреляли силы АТО в Гнутово из 82-мм минометов
Важное
Штаб: Боевики обстреляли силы АТО в Гнутово из 82-мм минометов
Под Харьковом злоумышленники из гранатомета обстреляли джип
Важное
Под Харьковом злоумышленники из гранатомета обстреляли джип
Штаб АТО: За минувшие сутки боевики 22 раз нарушили перемирие
Важное
Штаб АТО: За минувшие сутки боевики 22 раз нарушили перемирие
Штаб: Боевики обстреляли позиции сил АТО в Гнутове из "Градов"
Важное
Штаб: Боевики обстреляли позиции сил АТО в Гнутове из "Градов"

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Жданов считает бесполезным закон о реинтеграции Донбасса
Эксклюзив  Жданов считает бесполезным закон о реинтеграции Донбасса  Видеорепортаж
05.10.2017
Березюк: Судебная реформа уничтожит Украину
Эксклюзив  Березюк: Судебная реформа уничтожит Украину  Видеорепортаж
04.10.2017
Нардеп объяснил, почему в Украине не проводят аудит Пенсионного фонда
Эксклюзив  Нардеп объяснил, почему в Украине не проводят аудит Пенсионного фонда
03.10.2017
Винник: В госбюджете есть достаточно средств для повышения пенсий
Эксклюзив  Винник: В госбюджете есть достаточно средств для повышения пенсий  Видеорепортаж
03.10.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Результаты
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика