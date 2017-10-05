Штаб АТО: Боевики проявили наибольшую активность на донецком направлении

В четверг, 5 октября, представители незаконных вооруженных формирований продолжили обстреливать позиции украинских военных в зоне проведения АТО. О соответствующем факте сообщил пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.
"В течение сегодняшнего дня обстановка в районе проведения АТО не претерпела существенных изменений. Противник продолжал единичные обстрелы наших позиций, в основном, на Донецком направлении", - отметили в штабе АТО.
Так, боевики применили противотанковый гранатомет и стрелковое оружие для обстрела украинских позиций вблизи Зайцево. Кроме того, враг обстрелял из БМП позиции украинских военных неподалеку Песков и из пулемета возле Майорска.
В это же время, на приморском направлении ближе к 11:00 боевики из гранатометов различных видов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия открывали огонь в сторону опорных пунктов в окрестностях Березового.
В общем, с полуночи боевики четыре раза нарушил перемирие, ни один представитель ВСУ не пострадал.
Как сообщал MIGnews.com.ua, 4 октября, в Киеве появился новый памятник добровольцам АТО. Монумент находится на территории Деснянского района.