Штаб АТО: Боевики проявили наибольшую активность на донецком направлении

MIGnews.com.ua

В четверг, 5 октября, представители незаконных вооруженных формирований продолжили обстреливать позиции украинских военных в зоне проведения АТО. О соответствующем факте сообщил пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

"В течение сегодняшнего дня обстановка в районе проведения АТО не претерпела существенных изменений. Противник продолжал единичные обстрелы наших позиций, в основном, на Донецком направлении", - отметили в штабе АТО.

Так, боевики применили противотанковый гранатомет и стрелковое оружие для обстрела украинских позиций вблизи Зайцево. Кроме того, враг обстрелял из БМП позиции украинских военных неподалеку Песков и из пулемета возле Майорска.

В это же время, на приморском направлении ближе к 11:00 боевики из гранатометов различных видов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия открывали огонь в сторону опорных пунктов в окрестностях Березового.

В общем, с полуночи боевики четыре раза нарушил перемирие, ни один представитель ВСУ не пострадал.