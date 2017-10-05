Под Львовом мужчину насмерть придавило плитами для надгробий

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В городе Николаев Львовской области мужчина погиб из-за падений гранитных плит во время их выгрузки из автомобиля. Об инциденте сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Львовской области.

По словам полицейских, когда мужчина разгружал гранитные плиты из грузовика, они начали сползать и, в итоге, 27-летний местный житель скончался на месте трагедии от полученных в результате падения плит травм.

Кроме того, второй, 25-летний парень, пол тем же причинам был доставлен в реанимационное отделение местной больницы.

В текущее время полицейские устанавливают обстоятельства инцидента, а по факту смерти начато уголовное производство по статье "умышленное убийство" с пометкой "несчастный случай" Уголовного кодекса Украины.