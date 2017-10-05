Под Львовом мужчину насмерть придавило плитами для надгробий

В городе Николаев Львовской области мужчина погиб из-за падений гранитных плит во время их выгрузки из автомобиля. Об инциденте сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Львовской области.
По словам полицейских, когда мужчина разгружал гранитные плиты из грузовика, они начали сползать и, в итоге, 27-летний местный житель скончался на месте трагедии от полученных в результате падения плит травм.
Кроме того, второй, 25-летний парень, пол тем же причинам был доставлен в реанимационное отделение местной больницы.
В текущее время полицейские устанавливают обстоятельства инцидента, а по факту смерти начато уголовное производство по статье "умышленное убийство" с пометкой "несчастный случай" Уголовного кодекса Украины.
Как сообщал MIGnews.com.ua, в Одесском СИЗО скончался 33-летний мужчина. Инцидент произошел 4 октября. В настоящее время прокуратура Одесской области проводит проверку по данному факту.