ДТП с автобусом Нацгвардии: назван виновник аварии

Виновником дорожно-транспортного происшествия при участии автобуса Национальной гвардии Украины был водитель маршрутного такси. Такое заявление сделал заместитель председателя Вышгородского отделения Национальной полиции Украины Александр Винник, сообщает ТСН.
Правоохранитель отмечает, что колонна автобусов с нацгвардейцами выезжала на трассу со второстепенной дороги: Автомобили Службы безопасности дорожного движения НГУ с включенными проблесковыми маячками перекрыли движение по трассе. Два автобуса успели проехать, а в бок третьего въехала маршрутка. Всего в колонне двигалось десять автобусов.
Также Винник подчеркнул, что во время движения колонны по дороге все водители должны быть максимально внимательны и пропускать ее. Поэтому непонятно, почему водитель маршрутки не отреагировал на ситуацию.
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в четверг, 5 октября, в Киевской области столкнулись два автобуса, одын из которых принадлежит Национальной гвардии Украины. В результате аварии погиб один человек и еще восемь человек получили ранения различной степени тяжести.
По факту дорожно-транспортного происшествия с участием Национальной гвардии открыли уголовное производство. Военная прокуратура зарегистрировала по факту нарушения правил безопасности дорожного движения уголовное производство по ч. 2. ст. 286 УК ("Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами").