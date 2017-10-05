ДТП с автобусом Нацгвардии: назван виновник аварии

MIGnews.com.ua

Виновником дорожно-транспортного происшествия при участии автобуса Национальной гвардии Украины был водитель маршрутного такси. Такое заявление сделал заместитель председателя Вышгородского отделения Национальной полиции Украины Александр Винник, сообщает ТСН .

Правоохранитель отмечает, что колонна автобусов с нацгвардейцами выезжала на трассу со второстепенной дороги: Автомобили Службы безопасности дорожного движения НГУ с включенными проблесковыми маячками перекрыли движение по трассе. Два автобуса успели проехать, а в бок третьего въехала маршрутка. Всего в колонне двигалось десять автобусов.

Также Винник подчеркнул, что во время движения колонны по дороге все водители должны быть максимально внимательны и пропускать ее. Поэтому непонятно, почему водитель маршрутки не отреагировал на ситуацию.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в четверг, 5 октября, в Киевской области столкнулись два автобуса, одын из которых принадлежит Национальной гвардии Украины . В результате аварии погиб один человек и еще восемь человек получили ранения различной степени тяжести.