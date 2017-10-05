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Под Винницей женщина погибла, переходя железнодорожные пути
05.10.2017 17:04

Под Винницей женщина погибла, переходя железнодорожные пути

В городе Казатин на территории Винницкой области около железнодорожного вокзала женщина была насмерть сбита маневровым вагоном. О происшествии сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Винницкой области.

Так, около 06:30  полицейские получили сообщение от сотрудников железной дороги о женщине, которая была смертельно травмирована маневровым вагоном около местного вокзала.

"Установлено, что потерпевшая, переходя пути, отступила назад, чтобы пропустить электропоезд. В это время позади нее с холма катился маневровый вагон, который ее смертельно травмировал. От полученных повреждений женщина скончалась на месте происшествия", - уточнили в пресс-службе.

Полицейские отметили, что по факту смерти было открыто уголовное производство о нарушении правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта.

Как сообщал MIGnews.com.uа, 3 октября, юноша возрастом 18 лет получил 80% ожогов тела во время того, как делал фото на крыше электропоезда под столицей Украины. Инцидент случился на территории железнодорожной станции Квитневе, Броварского района Киевской области.

Теги материала: поезд, смерть, Винница, железнодорожные пути, железнодорожный вокзал
Новости СМИ2
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