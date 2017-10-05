Под Винницей женщина погибла, переходя железнодорожные пути

MIGnews.com.ua

В городе Казатин на территории Винницкой области около железнодорожного вокзала женщина была насмерть сбита маневровым вагоном. О происшествии сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Винницкой области.

Так, около 06:30 полицейские получили сообщение от сотрудников железной дороги о женщине, которая была смертельно травмирована маневровым вагоном около местного вокзала.

"Установлено, что потерпевшая, переходя пути, отступила назад, чтобы пропустить электропоезд. В это время позади нее с холма катился маневровый вагон, который ее смертельно травмировал. От полученных повреждений женщина скончалась на месте происшествия", - уточнили в пресс-службе.

Полицейские отметили, что по факту смерти было открыто уголовное производство о нарушении правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта.