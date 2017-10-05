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На Манхэттене произошла стрельба: есть жертвы
05.10.2017 16:53

На Манхэттене произошла стрельба: есть жертвы

В Нью-Йорке на строительной площадке на Манхэттене неизвестный открыл огонь по людям, пишет Daily Mail.

По полученным данным, в результате инцидента скончался один из строителей. Пуля попала ему в голову и он умер на месте происшествия.

Стоит отметить, что в настоящее время у здания находится много сотрудников правоохранительных органов. Строителей с площадки эвакуировали. Полицейские продолжают поиски нападавшего.

При этом она подчеркнула, что Пэддок был "добрым, заботливым и тихим человеком".

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в Лас-Вегасе в южной части города возле гостиничного комплекса произошла стрельба, в результате чего погибли 59 человек и еще 525 получили ранения. Через некотрое время стало известно, что огонь открыли из гостинничного номера. Стрелком оказался 64-летний Стивен Крейг Пэддок, который позже совершил самоубийство. Он открыл огонь по людям, которые прибыли на музыкальный фестиваль.

Теги материала: Нью-Йорк, Манхэттен, стрельба, жертвы
Новости СМИ2
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