На Манхэттене произошла стрельба: есть жертвы

MIGnews.com.ua

В Нью-Йорке на строительной площадке на Манхэттене неизвестный открыл огонь по людям, пишет Daily Mail.

По полученным данным, в результате инцидента скончался один из строителей. Пуля попала ему в голову и он умер на месте происшествия.

Стоит отметить, что в настоящее время у здания находится много сотрудников правоохранительных органов. Строителей с площадки эвакуировали. Полицейские продолжают поиски нападавшего.

При этом она подчеркнула, что Пэддок был "добрым, заботливым и тихим человеком".