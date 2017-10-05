Разрушение памятника Героям Небесной сотни: вандал назвал причину своего поступка

Мужчина, разрушивший в центре Киева мемориал Героям Небесной сотни, сделал это умышленно. Об этом на своей странице в Facebook пресс-секретарь Национальной полиции Ярослав Тракало.
Также была обнародована видеозапись допроса задержанного сотрудниками правоохранительных органов.
Сделал это специально, чтобы закончить войну на Донбассе и чтобы перестали убивать людей, - заявил мужчина.
Стоит отметить, что Тракало прокомментировал допрос следующим образом: Приехал не в Москву, Ростов, Донецк или Луганск. А в Киев. Чтобы закончить войну на Донбассе, ага.
Также спикер полиции отметил, что в настоящее время с мужчиной работают следователи. Сведения по данному факту были внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 194 Уголовного кодекса (Умышленное повреждение имущества). До решения суда мужчина будет оставаться под стражей.
Не исключено, что после изучения всех обстоятельств и допроса подозреваемого, полиция изменит квалификацию и санкцию статьи - на более жесткую, - отметил Тракало.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в четверг, 5 октября, в центре Киева 43-летний уроженец Луганска, который приехал в столицу Украины из Крыма, разрушил памятник Героям Небесной сотни.