Мужчина на автомобиле разгромил клумбу возле Кабмина

MIGnews.com.ua

В четверг, 5 октября, неизвестный мужчина, выехав на автомобиле из парковки Кабмина, стал виновником дорожно-транспортного происшествия, после чего повредил клумбу, сооруженную около Дома правительства в центре столицы Украины, передает УНН .

Согласно словам свидетелей, водитель около комитетов Верховной Рады Украины в районе здания Кабинета министров на своей машине организовал аварию и пытался скрыться, во время чего врезался еще в две машины, повредив их бамперы.

Кроме того, мужчина разбил клумбу и скрылся с места происшествия.

Возле Кабинета министров и уехал с места инцидента. В текущее время устанавливаются подробности.