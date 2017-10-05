Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Происшествия
Мужчина на автомобиле разгромил клумбу возле Кабмина
05.10.2017 15:26

Мужчина на автомобиле разгромил клумбу возле Кабмина  Видеорепортаж

В четверг, 5 октября, неизвестный мужчина, выехав на автомобиле из парковки Кабмина, стал виновником дорожно-транспортного происшествия, после чего повредил клумбу, сооруженную около Дома правительства в центре столицы Украины, передает УНН.

Согласно словам свидетелей, водитель около комитетов Верховной Рады Украины в районе здания Кабинета министров на своей машине организовал аварию и пытался скрыться, во время чего врезался еще в две машины, повредив их бамперы.

Кроме того, мужчина разбил клумбу и скрылся с места происшествия.

Возле Кабинета министров и уехал с места инцидента. В текущее время устанавливаются подробности.

 

Как сообщал MIGnews.com.uа, 5 октября, в Киевской области столкнулись два автобуса, в результате чего погиб один человек и еще восемь человек получили ранения различной степени тяжести. ДТП произошло в Вышгородском районе в 7:00.

Теги материала: авария, ДТП, ВРУ, кабмин, автомобиль, нардеп
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [20] всего оценили 2
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

В Киевской области пьяный водитель врезался в маршрутку, есть жертвы
Важное
В Киевской области пьяный водитель врезался в маршрутку, есть жертвы  Фоторепортаж
ДТП с автобусом Нацгвардии: назван виновник аварии
Важное
ДТП с автобусом Нацгвардии: назван виновник аварии
Стали известны подробности ДТП с автобусом Нацгвардии
Важное
Стали известны подробности ДТП с автобусом Нацгвардии
Под Киевом автобус Нацгвардии столкнулся с маршруткой: есть погибшие и раненые
Важное
Под Киевом автобус Нацгвардии столкнулся с маршруткой: есть погибшие и раненые  Фоторепортаж  Видеорепортаж
Под Харьковом злоумышленники из гранатомета обстреляли джип
Важное
Под Харьковом злоумышленники из гранатомета обстреляли джип
В столице полицейские разбили служебный автомобиль
Важное
В столице полицейские разбили служебный автомобиль  Фоторепортаж

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Жданов считает бесполезным закон о реинтеграции Донбасса
Эксклюзив  Жданов считает бесполезным закон о реинтеграции Донбасса  Видеорепортаж
05.10.2017
Березюк: Судебная реформа уничтожит Украину
Эксклюзив  Березюк: Судебная реформа уничтожит Украину  Видеорепортаж
04.10.2017
Нардеп объяснил, почему в Украине не проводят аудит Пенсионного фонда
Эксклюзив  Нардеп объяснил, почему в Украине не проводят аудит Пенсионного фонда
03.10.2017
Винник: В госбюджете есть достаточно средств для повышения пенсий
Эксклюзив  Винник: В госбюджете есть достаточно средств для повышения пенсий  Видеорепортаж
03.10.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Результаты
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика