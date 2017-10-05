Мужчина на автомобиле разгромил клумбу возле Кабмина

В четверг, 5 октября, неизвестный мужчина, выехав на автомобиле из парковки Кабмина, стал виновником дорожно-транспортного происшествия, после чего повредил клумбу, сооруженную около Дома правительства в центре столицы Украины, передает УНН.
Согласно словам свидетелей, водитель около комитетов Верховной Рады Украины в районе здания Кабинета министров на своей машине организовал аварию и пытался скрыться, во время чего врезался еще в две машины, повредив их бамперы.
Кроме того, мужчина разбил клумбу и скрылся с места происшествия.
Возле Кабинета министров и уехал с места инцидента. В текущее время устанавливаются подробности.
Как сообщал MIGnews.com.uа, 5 октября, в Киевской области столкнулись два автобуса, в результате чего погиб один человек и еще восемь человек получили ранения различной степени тяжести. ДТП произошло в Вышгородском районе в 7:00.