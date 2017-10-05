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В Северодонецке судимый грузин ранил полицейского
05.10.2017 15:18

В Северодонецке судимый грузин ранил полицейского

Сотрудник правоохранительных органов в Луганской области оказался в реанимации после того, как его ножом ранил злоумышленник. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Луганской области.

По полученным данным, инцидент произошел в Северодонецке. Пострадавшим является участковый офицер Северодонецкого отделения полиции.

"Участковый офицер пострадал в среду, 4 октября, при попытке проверить документы у мужчины, внешне похожего на гражданина, находящегося в розыске, - говорится в сообщении. - Злоумышленник нанес правоохранителю несколько ударов ножом в живот и бедро, после чего скрылся с места происшествия".

Стоит отметить, что по тревоге подняли весь личный состав ГУ Национальной полиции в Луганской области и бойцов спецподразделения КОРД. Местонахождение злоумышленника удалось установить через час.

"Это неоднократно судимый 29-летний гражданин Грузии, который находился в розыске по подозрению в совершении уголовного правонарушения, связанного с незаконным оборотом наркотиков", - рассказали в полиции.

Злоумышленника задержали. Ему грозит пожизненое заключение.

В полиции подчеркнули, что 23-летнего участкового прооперировали, он находится в реанимации. По словам врачей, его состояние стабильное, средней тяжести, угрозы жизни нет.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в четверг, 5 октября, в Киевской области столкнулись два автобуса, одын из которых принадлежит Национальной гвардии Украины. В результате аварии погиб один человек и еще восемь человек получили ранения различной степени тяжести.

Теги материала: Северодонецк, Национальная полиция, ранение, полицейский
Новости СМИ2
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