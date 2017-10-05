Стали известны подробности ДТП с автобусом Нацгвардии

MIGnews.com.ua

По факту дорожно-транспортного происшествия с участием Национальной гвардии открыли уголовное производство. Об этом сообщили в пресс-службе военной прокуратуры Центрального региона Украины.

"Во время движения военной колонны Национальной гвардии Украины 5 октября 2017 в Киевской области произошло ДТП. Один военнослужащий погиб, семеро военнослужащих и гражданский травмированы", - говорится в сообщении.

"В прокуратуре отметили, что авария произошла около 07:00 на трассе Киев - Вышгород с участием рейсового автобуса "Богдан" сообщением Лютеж - Киев и автобуса "Эталон" Национальной гвардии Украины.

Во время движения военной колонны, примерно в 2 км от расположения воинской части, маршрутный автобус столкнулся с военным транспортным средством, которое перевозило военнослужащих в сопровождении автомобиля Службы безопасности дорожного движения Нацгвардии", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что военная прокуратура зарегистрировала по факту нарушения правил безопасности дорожного движения уголовное производство по ч. 2. ст. 286 УК ("Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами").

Вести это дело будет Главное управление Национальной полиции в Киевской области. В настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия.