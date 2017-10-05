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В центре Киева разгромили памятник Героям Небесной сотни
05.10.2017 12:25

В центре Киева разгромили памятник Героям Небесной сотни  Фоторепортаж

В четверг, 5 октября, в центре Киева разгромили памятник Героям Небесной сотни. Об этом сообщает журналист Алексей Рудоманов на своей странице в Facebook.

Стоит отметить, что журналист также прикрепил к своей записи в соцсети  соответствующие фото с места происшествия.

На снимках отчетливо видно, что памятники погибшим на Майдане активистам сброшены с постамента и разбиты.

Рудоманов также отметил, что злоумышленника удалось задержать.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в Одесской области в самом центре города Ананьев неизвестные разрушили стенд памяти погибших в зоне проведения антитеррористической операции воинов и героев Небесной сотни.  Общественные активисты не считают произошедшее случайностью.

 

Теги материала: фото, вандализм, памятник, Небесная сотня
Новости СМИ2
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