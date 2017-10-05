MIGnews.com.ua

В четверг, 5 октября, в центре Киева разгромили памятник Героям Небесной сотни. Об этом сообщает журналист Алексей Рудоманов на своей странице в Facebook.

Стоит отметить, что журналист также прикрепил к своей записи в соцсети соответствующие фото с места происшествия.

На снимках отчетливо видно, что памятники погибшим на Майдане активистам сброшены с постамента и разбиты.

Рудоманов также отметил, что злоумышленника удалось задержать.