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В Харькове парень покончил жизнь самоубийством
05.10.2017 11:48

В Харькове парень покончил жизнь самоубийством

В среду, 5 октября, в городе Харьков парень покончил жизнь самоубийством. Об этом сообщает Нацполиция Украины Харьковской области на своей странице в Facebook.

По данным правоохранителей, молодой человек наложил на себя руки.

Стоит отметить, что тело нашли рано утром возле дома по переулку Отакара Яроша. Погибшим оказался 21-летний парень. По предварительным данным, он выпрыгнул с 5-го этажа.

Как сообщал MIGnews.com.ua, сотрудник правоохранительных органов в Запорожской области скончался в результате дорожно-транспортного происшествия. Погибшим оказался капитан полиции, который временно исполнял обязанности начальника следственного отделения Ореховского отделения полиции Пологовского отдела Главного управления Национальной полиции в Запорожской области.

Теги материала: суицид, Харьков, полиция
Новости СМИ2
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