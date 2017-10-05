В Харькове парень покончил жизнь самоубийством

MIGnews.com.ua

В среду, 5 октября, в городе Харьков парень покончил жизнь самоубийством. Об этом сообщает Нацполиция Украины Харьковской области на своей странице в Facebook.

По данным правоохранителей, молодой человек наложил на себя руки.

Стоит отметить, что тело нашли рано утром возле дома по переулку Отакара Яроша. Погибшим оказался 21-летний парень. По предварительным данным, он выпрыгнул с 5-го этажа.