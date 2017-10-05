Взрывы в Калиновке: небо остается закрытым в радиусе 5 км

Одиночные взрывы боеприпасов происходят на военных складах в Калиновке Винницкой области. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
По данным спасателей, по состоянию на четверг, 5 октября, на территории складов уже нет очагов горения, одна происходит единичная детонация боеприпасов.
"По состоянию на 07:00 5 октября открытых очагов горения нет, наблюдалась единичная детонация боеприпасов. К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлечено восемь пожарных танков, четыре инженерных машины разграждения Министретсва обороны Украины", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что пиротехники продолжают расчищать территорию вокруг складов в радиусе 5 километров. Специалисты уже обследовали 19,255 тысяч га территории и изъяли 1 102 взрывоопасных предмета.
Стоит отметить, что движение воздушных суден в 5-километровой зоне над Калиновкой до сих пор закрыто.
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин сообщил, что на военных складах в Калиновке Винницкой области произошло два мощных взрыва внутри складов.