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Взрывы в Калиновке: небо остается закрытым в радиусе 5 км
05.10.2017 10:55

Взрывы в Калиновке: небо остается закрытым в радиусе 5 км

Одиночные взрывы боеприпасов происходят на военных складах в Калиновке Винницкой области. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

По данным спасателей, по состоянию на четверг, 5 октября, на территории складов уже нет очагов горения, одна происходит единичная детонация боеприпасов.

"По состоянию на 07:00 5 октября открытых очагов горения нет, наблюдалась единичная детонация боеприпасов. К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлечено восемь пожарных танков, четыре инженерных машины разграждения Министретсва обороны Украины", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что пиротехники продолжают расчищать территорию вокруг складов в радиусе 5 километров. Специалисты уже обследовали 19,255 тысяч га территории и изъяли 1 102 взрывоопасных предмета.

Стоит отметить, что движение воздушных суден в 5-километровой зоне над Калиновкой до сих пор закрыто.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин сообщил, что на военных складах в Калиновке Винницкой области произошло два мощных взрыва внутри складов.

Теги материала: Винница, склад, боеприпасы, взрывы, ГСЧС
Новости СМИ2
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