Под Киевом автобус Нацгвардии столкнулся с маршруткой: есть погибшие и раненые

MIGnews.com.ua

В четверг, 5 октября, в Киевской области столкнулись два автобуса, в результате чего погиб один человек и еще восемь человек получили ранения различной степени тяжести. Об этом сообщает Нацполиция Украины на своей странице в Facebook.

По данным источника, ДТП произошло в Вышгородском районе в 7:00.

Пассажирский автобус, который двигался по маршруту Дымер - Киев столкнулся со служебным автобусом Национальной гвардии Украины.

В ДТП погиб военнослужащий, а еще семеро военных получили ранения. Также один пассажир общественного транспорта получил различные телесные повреждения. Все пострадавшие доставлены в больницу.

На месте работает следственно-оперативная группа полиции. Причины и обстоятельства инцидента выясняются.

По факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, если они повлекли смерть потерпевшего или причинили тяжкие телесные повреждения).