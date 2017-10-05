Под Киевом автобус Нацгвардии столкнулся с маршруткой: есть погибшие и раненые

В четверг, 5 октября, в Киевской области столкнулись два автобуса, в результате чего погиб один человек и еще восемь человек получили ранения различной степени тяжести. Об этом сообщает Нацполиция Украины на своей странице в Facebook.
По данным источника, ДТП произошло в Вышгородском районе в 7:00.
Пассажирский автобус, который двигался по маршруту Дымер - Киев столкнулся со служебным автобусом Национальной гвардии Украины.
В ДТП погиб военнослужащий, а еще семеро военных получили ранения. Также один пассажир общественного транспорта получил различные телесные повреждения. Все пострадавшие доставлены в больницу.
На месте работает следственно-оперативная группа полиции. Причины и обстоятельства инцидента выясняются.
По факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, если они повлекли смерть потерпевшего или причинили тяжкие телесные повреждения).
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, пятеро сотрудников ГПСУ пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия в Луганской области.