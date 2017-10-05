В Одесском СИЗО умер мужчина

MIGnews.com.ua

В Одесском СИЗО скончался 33-летний мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

По полученным данным, инцидент произошел 4 октября. В настоящее время прокуратура Одесской области проводит проверку по данному факту.

"По факту смерти арестанта в СИЗО следователем прокуратуры начато уголовное производство по признакам ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины. На место происшествия выезжал прокурор области Олег Жученко", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что сведения о происшествии были внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам ст. 115 (умышленное убийство с пометкой "самоубийство") Уголовного кодекса Украины.