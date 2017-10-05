Неизвестные стреляли в первого заместителя главы Одесского облсовета

Заместитель председателя Одесского областного совета, бывший народный депутат от партии "Батькивщина" Олег Радковский пострадал в результате стрельбы в Одессе, сообщает Думская.
По данным издания, Радковский получил три огнестрельных ранения - в ногу, руку и поясницу.
В то же время в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области сообщили, что по факту стрельбы в центре Одессы было открыто уголовное производство.
"В 20:20 в полицию сообщили о том, что в одном из развлекательных заведений, расположенном по улице Греческая, 5, стрельба. На место происшествия немедленно прибыла следственно-оперативная группа Приморского отдела полиции", - говорится в сообщении.
Предварительно установлено, что один из посетителей заведения вышел на улицу и подошел к своему авто. В это время неизвестные, которые находились в другом автомобиле на парковке развлекательного заведения, осуществили из неизвестного травматического оружия несколько выстрелов в сторону мужчины и скрылись с места происшествия.
В настоящее время правоохранители устанавливают, из какого оружия стреляли злоумышленники.
По данному факту начато уголовное производство по ст. 15 и ч.1 ст.115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в Лас-Вегасе в южной части города возле гостиничного комплекса произошла стрельба, в результате чего погибли 59 человек и еще 525 получили ранения.