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РФ нанесла авиаудар по Сирии: десятки погибших
05.10.2017 08:53

РФ нанесла авиаудар по Сирии: десятки погибших

В среду, 4 октября, в Сирии в результате авиаудара России погибли 38 человек, которые пытались перейти через Евфрат и избежать боев на востоке провинции Дейр эз-Зор. Об этом сообщает РБК-Украина.. 

Стоит отметить, что среди погибших девять детей. Также жертвой стала иракская семья. 

По данным источника, на востоке Дейр эз-Зора продолжаются две военные кампании против террористов ИГ. С западной стороны Евфрата ведет бои сирийская армия при поддержке России, а на восточном берегу - сирийские повстанцы при поддержке США.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, Иран, Турция и Российская Федерация договорились о четвертой зоне деэскалации в районе сирийской провинции Идлиб.Такое решение было принято после двухдневных переговоров, которые состоялись в Казахстане.

Теги материала: авиаудар, Россия, Сирия, жертвы
Новости СМИ2
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