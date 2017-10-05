РФ нанесла авиаудар по Сирии: десятки погибших

В среду, 4 октября, в Сирии в результате авиаудара России погибли 38 человек, которые пытались перейти через Евфрат и избежать боев на востоке провинции Дейр эз-Зор. Об этом сообщает РБК-Украина..
Стоит отметить, что среди погибших девять детей. Также жертвой стала иракская семья.
По данным источника, на востоке Дейр эз-Зора продолжаются две военные кампании против террористов ИГ. С западной стороны Евфрата ведет бои сирийская армия при поддержке России, а на восточном берегу - сирийские повстанцы при поддержке США.
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, Иран, Турция и Российская Федерация договорились о четвертой зоне деэскалации в районе сирийской провинции Идлиб.Такое решение было принято после двухдневных переговоров, которые состоялись в Казахстане.