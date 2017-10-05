РФ нанесла авиаудар по Сирии: десятки погибших

MIGnews.com.ua

В среду, 4 октября, в Сирии в результате авиаудара России погибли 38 человек, которые пытались перейти через Евфрат и избежать боев на востоке провинции Дейр эз-Зор. Об этом сообщает РБК-Украина..

Стоит отметить, что среди погибших девять детей. Также жертвой стала иракская семья.

По данным источника, на востоке Дейр эз-Зора продолжаются две военные кампании против террористов ИГ. С западной стороны Евфрата ведет бои сирийская армия при поддержке России, а на восточном берегу - сирийские повстанцы при поддержке США.