Штаб АТО: За минувшие сутки двое украинских военных получили ранения

MIGnews.com.ua

За минувшие сутки в зоне проведения АТО незаконные вооруженные формирования 19 раз нарушили перемирие, в результате чего двое украинских военнослужащих получили ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

На донецком направлении под вражеский огонь из гранатометов и стрелкового оружия дважды попали позиции на подступах к Авдеевке. Такое же оружие оккупанты применяли и в районе Невельского. Около восьми часов вечера, во время гранатометного обстрела возле Новоселовки Второй, получил ранения украинский военнослужащий.

На луганском направлении террористы дважды накрыли огнем из минометов калибра 82 миллиметра позиции возле Крымского, там также использовали гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

На мариупольском направлении неподалеку Красногоровки произошло противостояние, в результате которого украинский боец получил осколочное ранение. Кроме того, под вражеским огнем из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вечером оказались наши опорные пункты возле Водяного.

В ответ на обстрелы силы АТО 12 раз открывали огонь на поражение противника.