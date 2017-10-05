Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Происшествия
Штаб АТО: За минувшие сутки двое украинских военных получили ранения
05.10.2017 08:38

Штаб АТО: За минувшие сутки двое украинских военных получили ранения

За минувшие сутки в зоне проведения АТО незаконные вооруженные формирования 19 раз нарушили перемирие, в результате чего двое украинских военнослужащих получили ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook. 

На донецком направлении под вражеский огонь из гранатометов и стрелкового оружия дважды попали позиции на подступах к Авдеевке. Такое же оружие оккупанты применяли и в районе Невельского. Около восьми часов вечера, во время гранатометного обстрела возле Новоселовки Второй, получил ранения украинский военнослужащий.

На луганском направлении террористы дважды накрыли огнем из минометов калибра 82 миллиметра позиции возле Крымского, там также использовали гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

На мариупольском направлении неподалеку Красногоровки произошло противостояние, в результате которого украинский боец получил осколочное ранение. Кроме того, под вражеским огнем из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вечером оказались наши опорные пункты возле Водяного.

В ответ на обстрелы силы АТО 12 раз открывали огонь на поражение противника.

Как сообщал MIGnews.com.uа, незаконные вооруженные формирования продолжают обстреливать позиции сил АТО из гранатометов и другого оружия, в результате чего ранения получили трое украинских военных.

Теги материала: АТО, сводка, обстрелы, раненые
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [1] всего оценили 1
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Британский певец 15 лет назад предсказал трагические события в Лас-Вегасе
Важное
Британский певец 15 лет назад предсказал трагические события в Лас-Вегасе  Видеорепортаж
Штаб: Боевики обстреляли силы АТО в Гнутово из 82-мм минометов
Важное
Штаб: Боевики обстреляли силы АТО в Гнутово из 82-мм минометов
Под Харьковом злоумышленники из гранатомета обстреляли джип
Важное
Под Харьковом злоумышленники из гранатомета обстреляли джип
Штаб АТО: За минувшие сутки боевики 22 раз нарушили перемирие
Важное
Штаб АТО: За минувшие сутки боевики 22 раз нарушили перемирие
Штаб: Боевики обстреляли позиции сил АТО в Гнутове из "Градов"
Важное
Штаб: Боевики обстреляли позиции сил АТО в Гнутове из "Градов"
Жители оккупированных Пикуз требуют от боевиков покинуть населенный пункт
Важное
Жители оккупированных Пикуз требуют от боевиков покинуть населенный пункт

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Жданов считает бесполезным закон о реинтеграции Донбасса
Эксклюзив  Жданов считает бесполезным закон о реинтеграции Донбасса  Видеорепортаж
05.10.2017
Березюк: Судебная реформа уничтожит Украину
Эксклюзив  Березюк: Судебная реформа уничтожит Украину  Видеорепортаж
04.10.2017
Нардеп объяснил, почему в Украине не проводят аудит Пенсионного фонда
Эксклюзив  Нардеп объяснил, почему в Украине не проводят аудит Пенсионного фонда
03.10.2017
Винник: В госбюджете есть достаточно средств для повышения пенсий
Эксклюзив  Винник: В госбюджете есть достаточно средств для повышения пенсий  Видеорепортаж
03.10.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Результаты
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика