Британский певец 15 лет назад предсказал трагические события в Лас-Вегасе

Певец британского происхождения Робби Уильямс в одной из своих старых песен напророчил стрельбу, которая не так давно произошла в Лас-Вегасе, передает Mirror .

Согласно информации издания, в композиции исполнителя под названием "Me And My Monkey", которая была представлена в 2002 году, содержатся слова, предсказывающие трагические события, которые произошли на концерте в Лас-Вегасе, когда мужчина открыл стрельбу по случайным людям из номера гостиницы Mandalay Bay.

В песне Уильямса речь идет о мужчине, который остановился в гостинице Mandalay Bay вместе со своей мартышкой, вооружившись пистолетом.

"Надеюсь, моя обезьяна не направит пистолет ни на кого. Мы не хотим убивать мексиканцев, но у нас есть десять пальцев, которые чешутся", - гласят слова песни.

Как сообщал MIGnews.com.ua, не менее 20 человек получили ранения в результате стрельбы в городе Лас-Вегас. Инцидент произошел в южной части города возле гостиничного комплекса, в котором расположено казино.