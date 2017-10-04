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Британский певец 15 лет назад предсказал трагические события в Лас-Вегасе
04.10.2017 19:42

Британский певец 15 лет назад предсказал трагические события в Лас-Вегасе  Видеорепортаж

Певец британского происхождения Робби Уильямс в одной из своих старых песен напророчил стрельбу, которая не так давно произошла в Лас-Вегасе, передает Mirror.

Согласно информации издания, в композиции исполнителя под названием "Me And My Monkey", которая была представлена в 2002 году, содержатся слова, предсказывающие трагические события, которые произошли на концерте в Лас-Вегасе, когда мужчина открыл стрельбу по случайным людям из номера гостиницы Mandalay Bay.

В песне Уильямса речь идет о мужчине, который остановился в гостинице Mandalay Bay вместе со своей мартышкой, вооружившись пистолетом.

"Надеюсь, моя обезьяна не направит пистолет ни на кого. Мы не хотим убивать мексиканцев, но у нас есть десять пальцев, которые чешутся", - гласят слова песни.

 

Как сообщал MIGnews.com.ua, не менее 20 человек получили ранения в результате стрельбы в городе Лас-Вегас. Инцидент произошел в южной части города возле гостиничного комплекса, в котором расположено казино. 

Позже стало известно, что стрельба на кантри-концерте в Лас-Вегасе длилась девять минут. Перед тем, как открыть огонь, Стивен Пэддок (стрелок, - ред.) установил снаружи и внутри своего номера в гостинице Mandalay Bay достаточно много видеокамер.

Теги материала: стрельба, Лас-Вегас, теракт, обстрел, певец
Новости СМИ2
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