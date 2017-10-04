В Львовской области около школы обнаружили артиллерийский снаряд, детей эвакуировали

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Около учебно-воспитательного комплекса в селе Миклашив Пустомитовского района Львовской области по улице Шевченка был найден артиллерийский снаряд. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям во Львовской области.

Отмечается, что взрывоопасный предмет был обнаружен во время проведения земляных работ на расстоянии 25 метров от Миклашивского учебно-воспитательного комплекса. Спасатели эвакуировали из учебного заведения 132 человека, из которых 77 школьников, а также 28 детей дошкольного возраста.

В текущее время место находки снаряда ограждено, на месте инцидента дежурят сотрудники правоохранительных органов. В пресс-службе подчеркнули, что обнаруженный предмет напоминает артиллерийский снаряд времен Второй мировой войны, подробности устанавливаются.