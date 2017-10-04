Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Происшествия
В Львовской области около школы обнаружили артиллерийский снаряд, детей эвакуировали
04.10.2017 18:27

В Львовской области около школы обнаружили артиллерийский снаряд, детей эвакуировали  Фоторепортаж

Около учебно-воспитательного комплекса в селе Миклашив Пустомитовского района Львовской области по улице Шевченка был найден артиллерийский снаряд. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям во Львовской области.

Отмечается, что взрывоопасный предмет был обнаружен во время проведения  земляных работ на расстоянии 25 метров от Миклашивского учебно-воспитательного комплекса. Спасатели эвакуировали из учебного заведения 132 человека, из которых 77 школьников, а также 28 детей дошкольного возраста.

В текущее время место находки снаряда ограждено, на месте инцидента  дежурят сотрудники правоохранительных органов. В пресс-службе подчеркнули, что обнаруженный предмет напоминает артиллерийский снаряд времен Второй мировой войны, подробности устанавливаются.

Как сообщал MIGnews.com.ua, в Печерском районе столицы Украины были обнаружены два боевых снаряда времен Второй мировой войны, которые были изъяты и уничтожены на полигоне. Группа пиротехников Первого Специального центра быстрого реагирования и гуманитарного разминирования ГСЧС Украины изъяла данные снаряды, после чего уничтожила их на полигоне. 

Теги материала: снаряд, бомба, школа, эвакуация, Вторая Мировая Война
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [0] всего оценили 0
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Мужчина ворвался в ровенскую школу и ограбил первоклассников
Важное
Мужчина ворвался в ровенскую школу и ограбил первоклассников  Фоторепортаж
В России 21 школу и два детских сада эвакуировали из-за минирования
Важное
В России 21 школу и два детских сада эвакуировали из-за минирования
В Одесской области микроавтобус протаранил забор школы
Важное
В Одесской области микроавтобус протаранил забор школы
На Бали из-за вероятного извержения вулкана эвакуировали 35 тыс. человек
Важное
На Бали из-за вероятного извержения вулкана эвакуировали 35 тыс. человек
В Пуэрто-Рико эвакуируют 70 тысяч человек из-за угрозы наводнения
Важное
В Пуэрто-Рико эвакуируют 70 тысяч человек из-за угрозы наводнения
В Северной Корее произошло землетрясение из-за возможного взрыва
Важное
В Северной Корее произошло землетрясение из-за возможного взрыва

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Березюк: Судебная реформа уничтожит Украину
Эксклюзив  Березюк: Судебная реформа уничтожит Украину  Видеорепортаж
04.10.2017
Нардеп объяснил, почему в Украине не проводят аудит Пенсионного фонда
Эксклюзив  Нардеп объяснил, почему в Украине не проводят аудит Пенсионного фонда
03.10.2017
Винник: В госбюджете есть достаточно средств для повышения пенсий
Эксклюзив  Винник: В госбюджете есть достаточно средств для повышения пенсий  Видеорепортаж
03.10.2017
Лунный гороскоп на неделю 2-8 октября
Эксклюзив  Лунный гороскоп на неделю 2-8 октября
02.10.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Результаты
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика