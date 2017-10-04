Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Происшествия
Штаб: Боевики обстреляли силы АТО в Гнутово из 82-мм минометов
04.10.2017 18:23

Штаб: Боевики обстреляли силы АТО в Гнутово из 82-мм минометов

Представители незаконных вооруженных формирований обстреляли позиции сил антитеррористической операции вблизи Гнутово из 82-мм минометов. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

"В районе проведения АТО, после вчерашней активизации, сегодня количество обстрелов со стороны противника несколько снизилось, - говорится в сообщении. - Однако боевики продолжают применять минометы. Так, около 03:00 противник бил из 82-мм минометов в районе Гнутово на приморском направлении".

Также сообщает о вражеском обстреле из гранатометов и стрелкового оружия в районе Красногоровки.

"На донецком направлении боевики из вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов обстреляли позиции сил АТО в Зайцево. Близ Опытного противник применил автоматические гранатометы", - сообщили в штабе.

Стоит отметить, что украинские военные отвечали на почти каждую провокацию жестким огнем.

Как сообщал MIGnews.com.uа, за минувшие сутки, 3 октября, боевики 22 раз нарушили перемирие. Один украинский военнослужащий получил ранение.

Теги материала: АТО, Донбасс, украинские военные, боевики, обстрелы
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [0] всего оценили 0
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Британский певец 15 лет назад предсказал трагические события в Лас-Вегасе
Важное
Британский певец 15 лет назад предсказал трагические события в Лас-Вегасе  Видеорепортаж
Под Харьковом злоумышленники из гранатомета обстреляли джип
Важное
Под Харьковом злоумышленники из гранатомета обстреляли джип
Штаб АТО: За минувшие сутки боевики 22 раз нарушили перемирие
Важное
Штаб АТО: За минувшие сутки боевики 22 раз нарушили перемирие
Штаб: Боевики обстреляли позиции сил АТО в Гнутове из "Градов"
Важное
Штаб: Боевики обстреляли позиции сил АТО в Гнутове из "Градов"
Жители оккупированных Пикуз требуют от боевиков покинуть населенный пункт
Важное
Жители оккупированных Пикуз требуют от боевиков покинуть населенный пункт
Штаб АТО: За минувшие сутки боевики 17 раз нарушили перемирие
Важное
Штаб АТО: За минувшие сутки боевики 17 раз нарушили перемирие

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Березюк: Судебная реформа уничтожит Украину
Эксклюзив  Березюк: Судебная реформа уничтожит Украину  Видеорепортаж
04.10.2017
Нардеп объяснил, почему в Украине не проводят аудит Пенсионного фонда
Эксклюзив  Нардеп объяснил, почему в Украине не проводят аудит Пенсионного фонда
03.10.2017
Винник: В госбюджете есть достаточно средств для повышения пенсий
Эксклюзив  Винник: В госбюджете есть достаточно средств для повышения пенсий  Видеорепортаж
03.10.2017
Лунный гороскоп на неделю 2-8 октября
Эксклюзив  Лунный гороскоп на неделю 2-8 октября
02.10.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Результаты
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика