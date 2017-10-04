Штаб: Боевики обстреляли силы АТО в Гнутово из 82-мм минометов

MIGnews.com.ua

Представители незаконных вооруженных формирований обстреляли позиции сил антитеррористической операции вблизи Гнутово из 82-мм минометов. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

"В районе проведения АТО, после вчерашней активизации, сегодня количество обстрелов со стороны противника несколько снизилось, - говорится в сообщении. - Однако боевики продолжают применять минометы. Так, около 03:00 противник бил из 82-мм минометов в районе Гнутово на приморском направлении".

Также сообщает о вражеском обстреле из гранатометов и стрелкового оружия в районе Красногоровки.

"На донецком направлении боевики из вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов обстреляли позиции сил АТО в Зайцево. Близ Опытного противник применил автоматические гранатометы", - сообщили в штабе.

Стоит отметить, что украинские военные отвечали на почти каждую провокацию жестким огнем.