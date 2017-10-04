Под Харьковом злоумышленники из гранатомета обстреляли джип

MIGnews.com.ua

На территории Харьковской области группа неизвестных открыла огонь из гранатомета по машине марки Toyota FJ Cruiser. О происшествии сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

В пресс-службе рассказали, что в Волчанское отделение полиции поступило сообщение от женщины об услышанном звуке, похожем на выстрел. Позже правоохранители установили, что на обочине в направлении движения из села Волчанские Хутора в областной центр был найден поврежденную обстрелами легковую машину Toyota.

"Досудебным расследованием установлено, что 35-летний водитель двигался по улице в Волчанск. Возле перекрестка он услышал взрыв, которым повредило заднюю часть автомобиля, после чего остановил автомобиль и покинул место происшествия", - уточнили в полиции.

Кроме того, специалистами был найден фрагмент пускового устройства гранатомета. По данному факту было открыто уголовное производство по части 2 статьи 15 пункта 5 части 2 статьи 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители принимают меры по установлению личности и задержанию злоумышленников.