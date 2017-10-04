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Под Харьковом злоумышленники из гранатомета обстреляли джип
04.10.2017 17:34

Под Харьковом злоумышленники из гранатомета обстреляли джип

На территории Харьковской области группа неизвестных открыла огонь  из гранатомета по машине марки Toyota FJ Cruiser. О происшествии сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

В пресс-службе рассказали, что в Волчанское отделение полиции поступило сообщение от женщины об услышанном звуке, похожем на выстрел. Позже правоохранители установили, что на обочине в направлении движения из села Волчанские Хутора в областной центр был найден поврежденную обстрелами легковую машину Toyota.

"Досудебным расследованием установлено, что 35-летний водитель двигался по улице в Волчанск. Возле перекрестка он услышал взрыв, которым повредило заднюю часть автомобиля, после чего остановил автомобиль и покинул место происшествия", - уточнили в полиции.

Кроме того, специалистами был найден фрагмент пускового устройства гранатомета. По данному факту было открыто уголовное производство по части 2 статьи 15 пункта 5 части 2 статьи 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины.  Правоохранители принимают меры по установлению личности  и задержанию злоумышленников.

Как сообщал MIGnews.com.ua, дорожно-транспортное происшествие с участием пьяных военнослужащих произошло в Николаеве. Правоохранители были вынуждены сделать предупредительный выстрел в воздух. 

Теги материала: Полиция, обстрел, автомобиль, Харьков
Новости СМИ2
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