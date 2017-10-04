В Киеве правоохранители изъяли гранаты у парня в метро

MIGnews.com.ua

Сотрудники правоохранительных органов киева задержали в метрополитене молодого человека, который перевозил боеприпасы. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции Киева.

По полученным данным, задержанному 21 год. Его остановили на станции метро "Житомирская" и обнаружили в его рюкзаке две гранаты РГД-5 и два запала к ним.

"По словам владельца боеприпасов, опасные предметы он нашел возле полигона во Львовской области и вез домой для использования в личных целях. Изъятые боеприпасы отправили на экспертизу", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что по данному факту было открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время продолжается расследование.