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В столице полицейские разбили служебный автомобиль
04.10.2017 17:14

В столице полицейские разбили служебный автомобиль  Фоторепортаж

В среду, 4 октября, в Киеве на Троещине случилось дорожно-транспортное происшествие, участником которого стал полицейский автомобиль, говорится в сообщении dtp.kiev.ua на официальной странице в социальной сети Facebook.

Известно, что во время аварии на перекрестке улиц Бальзака и Драйзера в столице произошло столкновение полицейской машины марки Rensult с автомобилем Volkswagen Т4.

Отмечается, что вследствие аварии был сильно поврежден капот полицейской служебной машины. Предварительно, никто не пострадал. В текущее время правоохранители выясняют причины и обстоятельства ДТП.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, пять сотрудников Государственной пограничной службы Украины пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия в Луганской области. Через некоторое время пограничников доставили авиацией в Киев, поскольку трое из них находятся в тяжелом состоянии.

Теги материала: полиция, ДТП, автомобиль, полицейские, фото, Киев
Новости СМИ2
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