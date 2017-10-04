В столице полицейские разбили служебный автомобиль

В среду, 4 октября, в Киеве на Троещине случилось дорожно-транспортное происшествие, участником которого стал полицейский автомобиль, говорится в сообщении dtp.kiev.ua на официальной странице в социальной сети Facebook.
Известно, что во время аварии на перекрестке улиц Бальзака и Драйзера в столице произошло столкновение полицейской машины марки Rensult с автомобилем Volkswagen Т4.
Отмечается, что вследствие аварии был сильно поврежден капот полицейской служебной машины. Предварительно, никто не пострадал. В текущее время правоохранители выясняют причины и обстоятельства ДТП.
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, пять сотрудников Государственной пограничной службы Украины пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия в Луганской области. Через некоторое время пограничников доставили авиацией в Киев, поскольку трое из них находятся в тяжелом состоянии.