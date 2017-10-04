В столице полицейские разбили служебный автомобиль

MIGnews.com.ua

В среду, 4 октября, в Киеве на Троещине случилось дорожно-транспортное происшествие, участником которого стал полицейский автомобиль, говорится в сообщении dtp.kiev.ua на официальной странице в социальной сети Facebook.

Известно, что во время аварии на перекрестке улиц Бальзака и Драйзера в столице произошло столкновение полицейской машины марки Rensult с автомобилем Volkswagen Т4.

Отмечается, что вследствие аварии был сильно поврежден капот полицейской служебной машины. Предварительно, никто не пострадал. В текущее время правоохранители выясняют причины и обстоятельства ДТП.