В Сумской области ищут пропавших пограничников

MIGnews.com.ua

Государственная пограничная служба Украины ищет двоих пограничников, пропавших во вторник, 3 октября, во время мониторинга границы в Сумской области. Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.

"2 офицера отдела пограничной службы "Зноб-Новгородское" Сумского пограничного отряда осуществляли мониторинг участка государственной границы. Около 20:00 связь с ними прервалась", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что в настоящее время Госпогранслужба устанавливает местонахождения пропавших военнослужащих. Об инциденте сообщили в правоохранительные органы.

При этом в Госпогранслужбе подчеркнули, что российские СМИ распространили информацию о задержании представителями пограничного управления ФСБ РФ двоих нарушителей, которые назвались пограничниками Сумского отряда.

"Государственная пограничная служба Украины проверяет полученную информацию и продолжает поиски пропавших военнослужащих. Все обстоятельства устанавливаются", - говорится в сообщении.