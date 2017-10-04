В Луганской области автомобиль пограничников попал в ДТП: пострадали пять человек

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Пять сотрудников Государственной пограничной службы Украины пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия в Луганской области. Об этом сообщили в пресс-центре Госпогранслужбы.

"Во время движения служебный автомобиль, на котором они передвигались, перевернулся в результате попадания колеса в яму. Каретой скорой помощи пострадавших доставили в одну из районных больниц", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что через некоторое время пограничников доставили авиацией в Киев, поскольку трое из них находятся в тяжелом состоянии.

"В Главном военно-медицинском клиническом центре Государственной пограничной службы Украины травмированным оказана специализированная помощь, проведены неотложные операции, что спасло жизнь и сохранило здоровье военнослужащих, получивших тяжелые политравматичные повреждения", - сообщили в Госпогранслужбе.