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В Луганской области автомобиль пограничников попал в ДТП: пострадали пять человек
04.10.2017 14:44

В Луганской области автомобиль пограничников попал в ДТП: пострадали пять человек  Фоторепортаж

Пять сотрудников Государственной пограничной службы Украины пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия в Луганской области. Об этом сообщили в пресс-центре Госпогранслужбы.

"Во время движения служебный автомобиль, на котором они передвигались, перевернулся в результате попадания колеса в яму. Каретой скорой помощи пострадавших доставили в одну из районных больниц", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что через некоторое время пограничников доставили авиацией в Киев, поскольку трое из них находятся в тяжелом состоянии.

"В Главном военно-медицинском клиническом центре Государственной пограничной службы Украины травмированным оказана специализированная помощь, проведены неотложные операции, что спасло жизнь и сохранило здоровье военнослужащих, получивших тяжелые политравматичные повреждения", - сообщили в Госпогранслужбе.

Как сообщал MIGnews.com.uа, во вторник, 4 октября, во Львовской области на трассе Киев - Чоп произошло столкновение двух грузовиков, в результате которого погиб один из водителей.

Теги материала: Госпогранслужба, ДТП, Луганская область, пострадавшие
Новости СМИ2
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