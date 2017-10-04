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Стрельба в Лас-Вегасе: Пэддок расстреливал людей в течение девяти минут
04.10.2017 14:31

Стрельба в Лас-Вегасе: Пэддок расстреливал людей в течение девяти минут

Стрельба на кантри-концерте в Лас-Вегасе длилась девять минут. Об этом рассказал шериф Лас-Вегаса Джозеф Ломбардо в эфире телеканала CNN.

По словам правоохранителя, перед тем, как открыть огонь, Стивен Пэддок (стрелок, - ред.) установил снаружи и внутри своего номера в гостинице Mandalay Bay достаточно много видеокамер. Так, в настоящее время полицейские изучают записи с 67 камер.

"Кроме того, мы изучаем видеозаписи с камер, установленных в районе, где произошла трагедия", - сообщил Ломбардо.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в Лас-Вегасе в южной части города возле гостиничного комплекса произошла стрельба, в результате чего погибли 59 человек и еще 525 получили ранения. Через некотрое время стало известно, что огонь открыли из гостинничного номера. Стрелком оказался 64-летний Стивен Крейг Пэддок, который позже совершил самоубийство. Он открыл огонь по людям, которые прибыли на музыкальный фестиваль.

Теги материала: Лас-Вегас, стрельба, концерт
Новости СМИ2
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