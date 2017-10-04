В Париже возле представительства Иордании взорвался мотоцикл

В среду, 4 октября, в столице Франции - Париже возле военного представительства Иордании взорвался мотоцикл, сообщает РБК-Украина.
По данным источника, в результате взрыва ни один представитель миссии не пострадал.
Стоит отметить, что местная полиция произошедшее пока не комментирует.
Кроме этого, иорданские дипломаты о данном инциденте публичных заявлений не делали.
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, взрыв, в результате которого погибли четыре человека, произошел на рынке мобильных телефонов в юго-восточной части Афганистана. Глава полиции провинции рассказал, что инцидент произошел в воскресенье, 17 сентября, приблизительно в полдень. Взрыв прогремел на рынке, где люди загружают музыку и видео на свои мобильные телефоны.