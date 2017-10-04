В Париже возле представительства Иордании взорвался мотоцикл

MIGnews.com.ua

В среду, 4 октября, в столице Франции - Париже возле военного представительства Иордании взорвался мотоцикл, сообщает РБК-Украина .

По данным источника, в результате взрыва ни один представитель миссии не пострадал.

Стоит отметить, что местная полиция произошедшее пока не комментирует.

Кроме этого, иорданские дипломаты о данном инциденте публичных заявлений не делали.