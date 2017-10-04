В Жешуве вандалы осквернили почетное консульство Украины

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В польском городе Жешув неизвестные вандалы осквернили почетное консульство Украины, сделав различные надписи красной краской, сообщает Укринформ .

"На данный момент никто не задержан, полиция работает над этим. Проведен осмотр места происшествия, устанавливаются свидетели и сейчас постараемся выявить злоумышленников", - заявил представитель городской полиции Жешува Адам Шеленг.

Стоит отметить, на здании консульства неизвестные вандалы написали на польском языке: "Украина - ОУН-УПА", "Waffen SS Galitzien", рядом с гербом Украины нарисовали виселицу и надпись Raus, что на немецком языке "прочь", свастику и надпись на русском "нет".

По данным СМИ, местные жители, видели как неизвестный мужчина примерно 30 лет разрисовывал почетное консульство Украины. Люди призывали, чтобы он перестал это делать, но тот не обращал внимания на замечания.