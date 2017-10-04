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В трехэтажном доме в Дрогобыче прогремел взрыв: есть пострадавшие
04.10.2017 11:58

В трехэтажном доме в Дрогобыче прогремел взрыв: есть пострадавшие

Мужчина пострадал в результате взрыва газа в одной из квартир трехэтажного дома в центре Дрогобыча. Об этом сообщает пресс-центр Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям во Львовской области.

По полученным данным, инцидент произошел в ночь на 4 октября.

"Взрывом газа разрушены межквартирные перегородки, выбиты окна и двери на балкон в комнате, где находился газовый баллон. Также повреждены две межкомнатные перегородки", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что в доме, где прогремел взрыв, располагалось всего шесть квартир. В них проживали 17 человек. Отопление в доме газовое и печное, а на первом этаже располагался магазин.

На момент взрыва в квартире находился владелец жилья. Мужчина 1977 года рождения получил ожоги I-III ст. (30% тела). Он был госпитализирован в тяжелом состоянии в реанимационное отделение местной больницы, - говорится в сообщении.

По предварительной информации правоохранителей, взрыв произошел в результате нарушения правил пользования газовым баллоном. По факту инцидента проводится проверка.

В то же время в Главном управлении Национальной полиции во Львовской области сообщили, что по факту взрыва открыли уголовное производство.

"По факту взрыва в одной из квартир в Дрогобыче полицейские открыли уголовное производство", - говорится в сообщении.

Как сообщал MIGnews.com.ua, во вторник, 3 октября, в одном из частных детских садов Львова, который расположен по улице Вербовая, 17, произошел пожар, вследствие возгорания в электрощитовой, размещенной на первом этаже.

Теги материала: ГСЧС, взрыв, газ, пострадавший
Новости СМИ2
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