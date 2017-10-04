Во Львовской области столкнулись два грузовика: есть погибший

Во вторник, 4 октября, во Львовской области на трассе Киев - Чоп произошло столкновение двух грузовиков, в результате которого погиб один из водителей. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции во Львовской области.
Стоит отметить, что дорожно-транспортное происшествие произошло в селе Тухолька Сколевского района.
По данным полиции, на трассе столкнулись грузовой автомобиль MAN и грузовик с холодильной установкой BAS Trucks.
В ДТП погиб водитель BAS - 60-летний житель Ивано-Франковской области. За рулем другого грузовика был 25-летний житель Прикарпатья.
Обстоятельства ДТП выясняются.
Как сообщал MIGnews.com.uа, сотрудники патрульной полиции Запорожья стали виновниками дорожно-транспортного происшествия. Автомобиль патрульной полиции Toyota Prius на полном ходу врезался в стоящий на светофоре Citroen.