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Во Львовской области столкнулись два грузовика: есть погибший
04.10.2017 10:52

Во Львовской области столкнулись два грузовика: есть погибший

Во вторник, 4 октября, во Львовской области на трассе Киев - Чоп произошло столкновение двух грузовиков, в результате которого погиб один из водителей. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции во Львовской области.

Стоит отметить, что дорожно-транспортное происшествие произошло в селе Тухолька Сколевского района.

По данным полиции, на трассе столкнулись грузовой автомобиль MAN и грузовик с холодильной установкой BAS Trucks.

В ДТП погиб водитель BAS - 60-летний житель Ивано-Франковской области. За рулем другого грузовика был 25-летний житель Прикарпатья.

Обстоятельства ДТП выясняются.

Как сообщал MIGnews.com.uа, сотрудники патрульной полиции Запорожья стали виновниками дорожно-транспортного происшествия. Автомобиль патрульной полиции Toyota Prius на полном ходу врезался в стоящий на светофоре Citroen.

 

Теги материала: ДТП, грузовики, столкновение, Львовская область
Новости СМИ2
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