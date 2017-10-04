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Взрывы в Калиновке: спасатели изъяли почти тысячу взрывоопасных предметов
04.10.2017 09:47

Взрывы в Калиновке: спасатели изъяли почти тысячу взрывоопасных предметов

Сотрудники  Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям изъяли в Калиновке 998 взрывоопасных предметов. Об этом сообщили в пресс-центре ГСЧС.

"Сейчас открытых очагов горения и взрывов боеприпасов на территории склада не наблюдается", - подчеркнули спасатели.

Стоит отметить, что сотрудники ГСЧС получили от местных жителей 358 заявок и осмотрели 18,8 тысяч га из 30,4 тысяч га на наличие боеприпасов.

В настоящее время проводится очистка территории от взрывоопасных предметов в 10-километровой зоне вокруг арсенала.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее,  начальник Генерального штаба Украины Вооруженных сил Украины Виктор Муженко заявил, что взрывы на складах боеприпасов в Украине имеют признаки диверсий.

Теги материала: ГСЧС, Винница, склад, взрывы, боеприпасы
Новости СМИ2
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