Взрывы в Калиновке: спасатели изъяли почти тысячу взрывоопасных предметов

MIGnews.com.ua

Сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям изъяли в Калиновке 998 взрывоопасных предметов. Об этом сообщили в пресс-центре ГСЧС.

"Сейчас открытых очагов горения и взрывов боеприпасов на территории склада не наблюдается", - подчеркнули спасатели.

Стоит отметить, что сотрудники ГСЧС получили от местных жителей 358 заявок и осмотрели 18,8 тысяч га из 30,4 тысяч га на наличие боеприпасов.

В настоящее время проводится очистка территории от взрывоопасных предметов в 10-километровой зоне вокруг арсенала.