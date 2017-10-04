Взрывы в Калиновке: спасатели изъяли почти тысячу взрывоопасных предметов

Сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям изъяли в Калиновке 998 взрывоопасных предметов. Об этом сообщили в пресс-центре ГСЧС.
"Сейчас открытых очагов горения и взрывов боеприпасов на территории склада не наблюдается", - подчеркнули спасатели.
Стоит отметить, что сотрудники ГСЧС получили от местных жителей 358 заявок и осмотрели 18,8 тысяч га из 30,4 тысяч га на наличие боеприпасов.
В настоящее время проводится очистка территории от взрывоопасных предметов в 10-километровой зоне вокруг арсенала.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, начальник Генерального штаба Украины Вооруженных сил Украины Виктор Муженко заявил, что взрывы на складах боеприпасов в Украине имеют признаки диверсий.