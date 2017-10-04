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Штаб АТО: За минувшие сутки боевики 22 раз нарушили перемирие
04.10.2017 08:31

Штаб АТО: За минувшие сутки боевики 22 раз нарушили перемирие

За минувшие сутки один украинский военнослужащий получил ранения в зоне проведения АТО. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook. 

На приморском направлении враги вечером в течение часа вели огонь по позициям вблизи Широкиного из переносной реактивной пусковой установки "Град "Партизан", гранатометов и крупнокалиберного пулемета. Позже там также били из 82-миллиметрового миномета. Оккупанты в течение двух часов, начиная с шести вечера, били из реактивной системы залпового огня "Град" по опорному пункту вблизи Талаковки, где они выпустили 38 реактивных снарядов. Также боевики дважды обстреливали из минометов калибра 120 миллиметров жилой сектор поселка Водяное.

На донецком направлении под огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов дважды попали укрепления на подступах к Авдеевки и Невельского. Террористы обстреливали позиции сил АТО возле шахты Бутовка, Зайцево, Майорска.

На луганском направлении позиции на окраинах Трехизбенки 4 раза попали под огонь из гранатомета и стрелкового оружия. Украинские бойцы жестко отвечали противнику, во время противостояния 1 боец получил ранения.

Стоит отметить, что за прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования 22 раза нарушили перемирие, в результате чего один украинский защитник получил ранения.

Во время 17 обстрелов силы АТО применяли оружие на поражение. 

Как сообщал MIGnews.com.uа, незаконные вооруженные формирования продолжают обстреливать позиции сил АТО из гранатометов и другого оружия, в результате чего ранения получили трое украинских военных.

Теги материала: АТО, сводка, обстрелы
Новости СМИ2
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