Мэр украинского города в ДТП разбил служебный автомобиль

MIGnews.com.ua

Глава города Чортков Тернопольской области Владимир Шматько стал участником дорожно-транспортного происшествия на служебном автомобиле, вследствие которого был травмирован один человек. Об этом мэр Чорткова написал на своей странице в социальной сети Facebook.

"Проводя плановый объезд строительных работ на территории города за рулем служебного автомобиля попал в ДТП на улице Шевченко", - говорится в сообщении Шматько.

Мэр отметил, что водитель, который сидел за рулем старого автомобиля марки Volkswagen, не пропустил его машину при выезде со второстепенной дороги, что стало причиной столкновения.

Вследствие дорожно-транспортного происшествия пострадала работник пресс-службы городского совета Ольга Осипова. Женщина была доставлена в местную больницу с предварительным диагнозом " сотрясение головного мозга и ушиб руки".