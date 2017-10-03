Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Происшествия
Мэр украинского города в ДТП разбил служебный автомобиль
03.10.2017 20:08

Мэр украинского города в ДТП разбил служебный автомобиль  Фоторепортаж

Глава города Чортков Тернопольской области Владимир Шматько стал участником дорожно-транспортного происшествия на служебном автомобиле, вследствие которого был травмирован один человек. Об этом мэр Чорткова написал на своей странице в социальной сети Facebook.

"Проводя плановый объезд строительных работ на территории города за рулем служебного автомобиля попал в ДТП на улице Шевченко", - говорится в сообщении Шматько.

Мэр отметил, что водитель, который сидел за рулем старого автомобиля марки Volkswagen, не пропустил его машину при выезде со второстепенной дороги, что стало причиной столкновения.

Вследствие дорожно-транспортного происшествия пострадала работник пресс-службы городского совета Ольга Осипова. Женщина была доставлена в местную больницу с предварительным диагнозом " сотрясение головного мозга и ушиб руки".

Как сообщал MIGnews.com.uа, сотрудники патрульной полиции Запорожья стали виновниками дорожно-транспортного происшествия. Автомобиль патрульной полиции Toyota Prius на полном ходу врезался в стоящий на светофоре Citroen.

Теги материала: ДТП, авария, автомобиль, мэра, Тернопольская область
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [20] всего оценили 2
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

В Запорожье машина патрульной полиции влетела в стоящий на светофоре Citroen
Важное
В Запорожье машина патрульной полиции влетела в стоящий на светофоре Citroen  Фоторепортаж
В Нью-Йорке водитель на скорости въехал в детский центр: есть пострадавшие
Важное
В Нью-Йорке водитель на скорости въехал в детский центр: есть пострадавшие
В Канаде мужчина протаранил патруль полиции и сбил пешеходов
Важное
В Канаде мужчина протаранил патруль полиции и сбил пешеходов
В Конго разбился военный самолет, погибло не менее 10 человек
Важное
В Конго разбился военный самолет, погибло не менее 10 человек
В Крыму перевернулся автобус с 18 пассажирами, есть пострадавшие
Важное
В Крыму перевернулся автобус с 18 пассажирами, есть пострадавшие
В Николаеве пьяные военные попали в ДТП
Важное
В Николаеве пьяные военные попали в ДТП

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Нардеп объяснил, почему в Украине не проводит аудит Пенсионного фонда
Эксклюзив  Нардеп объяснил, почему в Украине не проводит аудит Пенсионного фонда
03.10.2017
Винник: В госбюджете есть достаточно средств для повышения пенсий
Эксклюзив  Винник: В госбюджете есть достаточно средств для повышения пенсий  Видеорепортаж
03.10.2017
Лунный гороскоп на неделю 2-8 октября
Эксклюзив  Лунный гороскоп на неделю 2-8 октября
02.10.2017
Журналист: Многие сторонники референдума в Каталонии против отделения от Испании
Эксклюзив  Журналист: Многие сторонники референдума в Каталонии против отделения от Испании
01.10.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Результаты
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика