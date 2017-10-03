Жизнеопасное селфи: Под Киевом парень получил серьезные ожоги на крыше электрички

Во вторник, 3 октября, юноша возрастом 18 лет получил 80% ожогов тела во время того, как делал фото на крыше электропоезда под столицей Украины. О происшествии сообщила пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киевской области.
Известно, что инцидент случился на территории железнодорожной станции Квитневе, Броварского района Киевской области. Там студент 18 лет ехал с товарищами на электропоезде, но на одной из станций принял решение сделать селфи с высоковольтной линией над поездом.
Вследствие удара током парень получил телесные ожоги, с которыми был госпитализирован в местную клинику. В текущее время за жизнь юноши борются доктора, выясняются причины инцидента.
Как сообщал MIGnews.com.uа, 27 сентября, в Житомире 13-летний подросток получил удар током во время того, как он пытался залезть на электричку, чтобы сделать селфи. Парень с 60% ожогами тела был доставлен в Житомирскую областную больницу.