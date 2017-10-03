Жизнеопасное селфи: Под Киевом парень получил серьезные ожоги на крыше электрички

MIGnews.com.ua

Во вторник, 3 октября, юноша возрастом 18 лет получил 80% ожогов тела во время того, как делал фото на крыше электропоезда под столицей Украины. О происшествии сообщила пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киевской области.

Известно, что инцидент случился на территории железнодорожной станции Квитневе, Броварского района Киевской области. Там студент 18 лет ехал с товарищами на электропоезде, но на одной из станций принял решение сделать селфи с высоковольтной линией над поездом.

Вследствие удара током парень получил телесные ожоги, с которыми был госпитализирован в местную клинику. В текущее время за жизнь юноши борются доктора, выясняются причины инцидента.