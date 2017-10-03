Штаб: Боевики обстреляли позиции сил АТО в Гнутове из "Градов"

MIGnews.com.ua

Во вторник, 3 октября, по состоянию на 18:00 в зоне проведения антитеррористической операции на востоке Украины было зафиксировано четыре нарушения режима тишины. Об этом сообщает пресс-цетр штаба АТО на своей странице в Facebook.

По данным штаба, около 01:00 боевики применили автоматические гранатометы в районе Гнутова на мариупольском направлении.

"В ответ украинские военные применили оружие на поражение, - подчеркнули в пресс-центре. - В результате этого противостояния двое украинских военных получили ранения. Пострадавшим сразу была оказана квалифицированная медицинская помощь. На данный момент состояние их здоровья удовлетворительное".

Помимо этого сообщается о применении противником РСЗО "Град", что произошло впервые с начала "школьного перемирия".

"В 16:00 враг выпустил 15 снарядов из "Града" по опорным пунктам сил АТО на подступах к Гнутову, - говорится в сообщении. - На донецком направлении с полуночи противник дважды обстреливал юго-восточные окраины Авдеевки из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия".