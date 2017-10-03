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Вследствие обострения эпидемии чумы на Мадагаскаре скончался 21 человек
03.10.2017 18:19

Вследствие обострения эпидемии чумы на Мадагаскаре скончался 21 человек

На острове Мадагаскар более сотни человек страдают от заболевания чумой. Такую статистику предоставила Всемирная организация здравоохранения на официальном сайте.

"ВОЗ быстро наращивает усилия, реагируя на вспышку чумы на Мадагаскаре, которая распространилась на столичные и портовые города, за несколько недель заразив более 100 человек", - отметили в ВОЗ.

Согласно информации организации, заболеванием легочной чумы заразились 114 человек, из которых 21 человек скончался.

"У ВОЗ вызывает обеспокоенность, что чума может распространиться дальше, поскольку она уже появилась в нескольких городах в начале сезона эпидемий", - сказала представитель организации на Мадагаскаре Шарлортта Ндиайе. Шарлортта отметила, что группы экспертов уже прибыли на Мадагаскар.

"Мы делаем все возможное для поддержки усилий правительства, в том числе путем координации действий в области здравоохранения", - подчеркнула представитель организации, добавив, что для того, чтобы побороть эпидемию, Всемирная организация здравоохранения уже выделила 300 тысяч долларов из чрезвычайных фондов.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, на территории острова Мадагаскар пассажирский автобус, в котором ехали юные паломники одной из местных христианских организаций, провалился в овраг и загорелся. На месте аварии моментально погибли 12 человек, позже сотрудники медицинской службы сообщили о 22 жертвах. 

Теги материала: чума, Мадагаскар, эпидемия, заболевание, смерть
Новости СМИ2
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