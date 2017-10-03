Во Львове детей эвакуировали из детского сада из-за мощного пожара

MIGnews.com.ua

Во вторник, 3 октября, в одном из частных детских садов Львова, который расположен по улице Вербовая, 17, произошел пожар, вследствие возгорания в электрощитовой, размещенной на первом этаже. О пожаре сообщила пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям во Львовской области.

Отмечается, что для ликвидации пожара были немедленно привлечены два пожарно-спасательных подразделения.

"Возгорание повлекло плотное задымление в здании. До прибытия спасателей воспитатели провели эвакуацию детей из задымленного помещения. В общем, из садика на свежий воздух вывели 40 малышей", - сообщили в пресс-службе.

Подчеркивается, что вследствие сильного задымления, сотрудники спасательной службы работали в аппаратах защиты органов дыхания и, в итоге, им удалось ликвидировать пожар. Позже сотрудники ГСЧС обследовали помещение детского сада и убедились в эвакуации всех детей.

В текущее время спасатели устанавливают причину и обстоятельства возгорания, в результате пожара никто не пострадал.