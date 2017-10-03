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Мужчина ворвался в ровенскую школу и ограбил первоклассников
03.10.2017 16:12

Мужчина ворвался в ровенскую школу и ограбил первоклассников  Фоторепортаж

Правоохранительные органы Ровно утром во вторник, 3 октября, провели задержание тридцатилетнего мужчины, отбиравшего у учеников первого класса местной школы ценные вещи. О происшествии сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в городе Ровно.

Так, около 08:00 в полицию поступило сообщение о воровстве в школе по улице Жуковского. Ученики пожаловались родителям, что мужчина перед началом занятий зашел в кабинет первого класса и силой отобрал у них телефоны и денежные средства. Родители обратились в полицию и заблокировали выход со школы.

Полицейские, прибыв на место преступления, задержали злоумышленника и изъяли у него четыре телефона и деньги. Было выяснено, что мужчина отобрал у первоклассников три мобильных телефона и 70 гривен.

В пресс-службе подчеркнули, что по данному факту начато досудебное расследование по части 2 статьи 186 Уголовного Кодекса Украины (грабеж). Виновному грозит лишение свободы сроком от четырех до шести лет.

Как сообщал MIGnews.com.uа, основной версией убийства главы ЧАО "Киевоблэнерго" Ивана Полывяного является ограбление с целью наживы. Такое заявление сделал представитель Главного управления Национальной полиции в Киевской области Николай Жукович. 

Теги материала: школа, школьники, ограбление, вор, телефон
Новости СМИ2
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