В Черкасской области более двух недель не могут потушить горящие торфяники

MIGnews.com.ua

В Черкасской области возле населенного пункта Ирдынь уже более двух недель горят торфяники. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Сейчас продолжают гореть ячейки торфа на площади 15 гектаров.

По данным источника, ликвидацией пожара занимаются силы Черкасского сводного отряда, пожарная и специальная техника Белозерского и Дубеевского лесничеств, пожарные расчеты местной пожарной охраны и Министерства обороны, ГП "Черкассыторф".

Стоит отметить, к тушению привлекли 35 офицеров и курсантов Черкасского института пожарной безопасности.

На месте также работают сотрудники Национальной полиции и скорой медицинской помощи. В общем, на месте проведения работ работает 36 единиц техники и 110 специалистов. Создано 5 оперативных участков, работает 42 пожарные ствола. Была проведена и аэроразведка.