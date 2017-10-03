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В Черкасской области более двух недель не могут потушить горящие торфяники
03.10.2017 14:11

В Черкасской области более двух недель не могут потушить горящие торфяники  Фоторепортаж

В Черкасской области возле населенного пункта Ирдынь уже более двух недель горят торфяники. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Сейчас продолжают гореть ячейки торфа на площади 15 гектаров.

По данным источника, ликвидацией пожара занимаются силы Черкасского сводного отряда, пожарная и специальная техника Белозерского и Дубеевского лесничеств, пожарные расчеты местной пожарной охраны и Министерства обороны, ГП "Черкассыторф".

Стоит отметить, к тушению привлекли 35 офицеров и курсантов Черкасского института пожарной безопасности.

На месте также работают сотрудники Национальной полиции и скорой медицинской помощи. В общем, на месте проведения работ работает 36 единиц техники и 110 специалистов. Создано 5 оперативных участков, работает 42 пожарные ствола. Была проведена и аэроразведка. 

Как сообщал MIGnews.com.ua, в Харьковской области произошло возгорание на полигоне твердых бытовых отходов.

Теги материала: ФОТО, пожар, Черкассы, торфяники
Новости СМИ2
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