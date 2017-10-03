В Запорожье машина патрульной полиции влетела в стоящий на светофоре Citroen

Сотрудники патрульной полиции Запорожья стали виновниками дорожно-транспортного происшествия, сообщает местное издание "Голос".
По полученным данным, авария произошла во вторник утром, 3 октября, на пересечении улицы Верхней и проспекта Металлургов.
Автомобиль патрульной полиции Toyota Prius на полном ходу врезался в стоящий на светофоре Citroen. От удара оба автомобиля получили серьезные повреждения, а Citroen развернуло и отбросило на значительное расстояние, - говорится в сообщении.
Стоит отметить, что в результате ДТП пострадала женщина-водитель Citroen, она была госпитализирована.
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в Запорожской области автомобиль "ВАЗ-2108" столкнулся с припаркованным грузовиком. В результате аварии два человека погибли на месте, еще трое были госпитализированы.