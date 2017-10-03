В Киевской области загорелось 1,5 га мусорной свалки

MIGnews.com.ua

Несанкционированная свалка горела в Киевской области. Об этом сообщили в пресс-центре Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

По данным спасателей, пожар распространился на площадь 1,5 гектара.

"2 октября 2017 года в 18:18 в оперативно-диспетчерскую службу Белоцерковского района поступило сообщение о возгорании на несанкционированном свалке вблизи села Яблоновка", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что на место происшествия направили дежурный караул 3-й Государственной пожарно-спасательной части Белой Церкви и сельскую пожарную команду из Яблоновки.

Прибывшие на место происшествия спасатели установили, что горела часть несанкционированной свалки на открытой местности на общей площади 1,5 га.

"Пожар локализован в 18:57 и полностью ликвидирован в 20:57. Причина пожара устанавливается", - говорится в сообщении.