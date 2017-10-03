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Жители оккупированных Пикуз требуют от боевиков покинуть населенный пункт
03.10.2017 12:22

Жители оккупированных Пикуз требуют от боевиков покинуть населенный пункт

Жители оккупированного населенного пункта Пикузы требуют, чтобы представители незаконных вооруженных формирований покинули село. Речь об этом идет в отчете СММ ОБСЕ.

По данным наьблюдателей, местные жители направили представителям миссии письмо, в котором изложили те трудности, с которыми они сталкиваются. В частности, о недостатке газоснабжения.

Также письмо содержит требование немедленно отвести вооруженных мужчин и вооружение от жилых районов населенного пункта.

Стоит отметить, что команда СММ видела в селе двух вооруженных мужчин.

Напомним, до конца 2015 года село находилось в серой зоне, как это предусмотрено Минскими соглашениями. Однако 22 декабря 2015 года боевики заняли Пикузы.

Как сообщал MIGnews.com.uа, в поселке Зайцево в результате обстрела боевиков сгорел жилой дом.

Теги материала: АТО, боевики, местные жители, требование, окккупация
Новости СМИ2
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