В Одессе пьяный напал с ножом на посетителей магазина

MIGnews.com.ua

Пьяный мужчина, вооруженный ножом, напал на молодую пару в одном из магазинов Одессы. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

"Наряд реагирования немедленно прибыл на вызов. К ним обратилась продавец и сообщила, что неизвестный мужчина с ножом в руках беспричинно, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в помещении магазина нанес ножевые ранения парню и девушке. Злоумышленника задержали, им оказался ранее судимый 34-летний одессит", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что собравшиеся на месте происшествия люди собирались совершить самосуд над злоумышленником. Однако правоохранители не дали им этого сделать.

По полученным данным, пострадавшие были госпитализированы. Полиция открыла уголовное производство по статье "Умышленное нанесение тяжких телесных повреждений". Мужчине грозит до 8 лет лишения свободы.